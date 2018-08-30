Yatağan'da kapalı yolda trafik kazası

Akdeniz Üniversitesi Gen ve Hücre Tedavi Merkezi'nde, dünyada ilk kez diyabet hastalığını tek doz uygulamayla iyileştiren yeni nesil gen tedavi ilaçları geliştirildi.

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THY’den bilet fiyatları hakkında açıklama

Türk Hava Yolları, bilet fiyatları ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pay satın alınması ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yaptı.