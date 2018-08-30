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Yatağan'da kapalı yolda trafik kazası

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan yolu kullanan iki araç çarpıştı.

DHA | 30.08.2018 - 07:39..
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Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Yatağan-Milas kara yolunun yol yapım çalışması nedeniyle kapatılan Turgut Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı yolu kullanan Bahrettin Göreli (25) yönetimindeki 48 YF 335 plakalı otomobille, Sezai Özdemir (58) yönetimindeki plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada Temander Göreli (56), Gülsüm Kaya (41) ve Gamze Kaya (15) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Yatağan ve Menteşe ilçesindeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yatağan'da kapalı yolda trafik kazası

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