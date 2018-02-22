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Yatağına ısıtıcı düşen minik ölümden döndü

Muğla'da minik çocuğun yatağına elektrikli soba düştü. Çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

İHA | 22.02.2018 - 02:54..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki Faruk Karadayı'nın odasındaki elektrilikli soba yatağa devrildi. Çıkan yangında yara alan minik Faruk, ölümden döndü.

Yatağına ısıtıcı düşen minik ölümden döndü


ANNE KARADAYI AĞLAMA SESİNİ DUYDU

Oğlunun ağlama sesini duyan anne İlkay Karadayı, odaya girdiğinde yanan yataktaki oğlunu gördü. Anne Karadayı’nın feryadını duyan komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yatağına ısıtıcı düşen minik ölümden döndü

YANGIN BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın başka odalara sıçramadan söndürüldü. 2 yaşındaki Faruk ise ambulansla özel bir hastanede tedaviye alındı. El, ayak ve kafasında 2. Derece yanık oluşan Karadayı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Karadayı’nın müdahalelerin ardından tedavisinin devamı için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Baba Ramazan Karadayı’nın yangın sırasında çalışmak için Antalya’nın Demre İlçesine gittiği öğrenildi.

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