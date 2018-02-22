1 Petersburg'da 3 güneş doğdu Rusya'nın St.Petersburg şehrinde bir doğa olayı yaşandı. Yalancı güneş olarak bilinen olayda yaşanan ışık kırılmasıyla birden çok güneş varmış gibi bir izlenim oluştu.

2 Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı Türkiye'nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yazılan marş, Erhan Güleryüz tarafından bestelendi.

3 Yatağına ısıtıcı düşen minik ölümden döndü Muğla'da minik çocuğun yatağına elektrikli soba düştü. Çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

4 Kırıkkale'deki doğalgaz patlamasında 5 kişi yaralandı Kırıkkale'de meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

5 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları iki mücadele ile devam etti. Sevilla'nın Manchester United ile berabere kaldığı gecede, Shakhtar ise Roma'yı devirdi.

6 Türk emniyetinden Gambiya polisine eğitim Türk emniyet görevlileri, Gambiya'nın başkenti Banjul'da Gambiya polisine eğitim verdi.