taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.400
USD
3,5709
EURO
4,0119
ALTIN
144,85
PETR
53,4100

Yatak altındaki 15 bin TL'lik altınları çalındı

Antalya'da bir eve çatı katındaki kapıdan giren hırsız, yatak altına gizlenmiş 15 bin TL'lik altın takıyı çalarak kaçtı.

23.05.2017 - 10:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3600 Sokak üzerindeki tek katlı evde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 50 yaşındaki Mehmet ve 45 yaşındaki Filiz Kurşunoğlu çifti akşam saatlerinde geldiklerinde, evlerinin kapısının zorlandığını fark etti.

Yatak altındaki 15 bin TL'lik altınları çalındı

İçeri giren çift, odaları dağınık  görünce çatı katındaki kapıdan içeriye hırsız girdiğini anladı. Evde çalınanları tespit için araştırma yapan çift, yatak odasında yatağın altına gizlenmiş yaklaşık 15 bin TL'lik bilezik ve altından oluşan ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

"SERALARDA VE İNŞAATTA ÇALIŞIP BİRİKTİRDİK"

Durumun bildirilmesi üzerine gelen olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı. Tek birikimlerinin çalınan altınlar olduğunu belirten Mehmet Kurşunoğlu, “Sabahtan akşama seralarda ve inşaatta çalışıp biriktirmiştik. Evimizi ve bizi tanıyan biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

460
Manchester polisinden patlama açıklaması

Manchester polisinden patlama açıklaması

54
Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

44
Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

4
Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

17
İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

88
Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM