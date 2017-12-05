taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.215
USD
3,8635
EURO
4,5860
ALTIN
158,46
PETR
62,3600

Yatak odasında başkasıyla yakaladığı karısını öldürdü

Antalya'da, boşanma aşamasında olduğu karısını M.Ö. ile yatak odasında uygunsuz şekilde yakalayan Sedat Uluışık, sinir krizi geçirerek karısını öldürüp M.Ö.'yü ise yaraladıktan sonra teslim oldu.

DHA | 05.12.2017 - 09:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 21.30 sıralarında boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, bir süredir ayrı yaşadığı eşi 2 çocuk annesi Sultan Uluışık’a iddiaya göre geçen günlerde şiddet uyguladı. Bunun üzerine annesinin yanına sığınan kadın, Sedat Uluışık’ın barışma isteğini de reddetti.

Bugün gündüz saatlerinde birkaç kez eşi Sultan Uluışık’ı arayan Sedat Uluışık, yanıt alamayınca eşinin annesiyle birlikte oturduğu gecekonduya geldi.

Yatak odasında başkasıyla yakaladığı karısını öldürdü

YATAKTA UYGUNSUZ HALDE YAKALADI İDDİASI

Eve giren Sedat Uluışık, iddiaya göre eşi Sultan Uluışık’ı M.Ö. ile aynı yatakta uygunsuz halde gördü. Sinir krizi geçiren Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce M.Ö.’yü ardından eşi Sultan Uluışık’ı bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçak darbesi alan Sedat Uluışık, evden kaçtı.

Yaralı halde dışarı çıkan M.Ö. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri M.Ö.’yü Kepez Devlet Hastanesi’ne, Sultan Uluışık’ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Sultan Uluışık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. M.Ö.’nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sultan Uluışık’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yatak odasında başkasıyla yakaladığı karısını öldürdü

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Sol elinde derin kesik bulunan Sedat Uluışık ise olaydan 1 saat sonra polisi arayarak Kepez ilçesi Ulus Mahallesi üzerinde olduğunu ve cinayet işlediğini söyledi. Polis ekiplerinin verilen adrese gelerek zanlıyı gözaltına aldı. Çiftin çocuklarının ise yetiştirme yurdunda olduğu belirtildi.

Yatak odasında başkasıyla yakaladığı karısını öldürdü

Yatak odasında başkasıyla yakaladığı karısını öldürdü

Yatak odasında başkasıyla yakaladığı karısını öldürdü

İlginizi Çekebilir
Silahını beline koymaya çalışan Samsunlu kendini vurdu
İlkadım ilçesinde 38 yaşındaki Turan Korkmaz'ın silahı yanlışlıkla ateş aldı. Ağır yaralanan Korkmaz, hastanede hayatını kaybetti.
Canlı yayında kazayı kaydetti
Kayseri'de seyir halindeki aracın sürücüsü, sosyal medya hesabından yayın yaptığı sırada kazaya tanık oldu.
Kastamonu'da 6 kişilik aile kış günü evsiz kaldı
Kastamonu’da çıkan yangında üç katlı bir konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 6 kişilik aile kış günü evsiz kaldı.
Konya'da 5 bin ecstasy hap ele geçirildi
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin ecstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

62
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

86
ABD ailesini öldürdüğü Iraklıya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklıya 15 bin dolar önerdi

25
Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

29
Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

20
Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

12
Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM