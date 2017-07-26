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Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başbakanlık'a bağlı olarak çalışacak

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, ekonomik potansiyelimizi dünyanın önde gelen şirketleriyle buluşturmaya devam ediyor.

26.07.2017 - 17:42
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Başkanlığını Arda Ermut'un yaptığı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Başbakan Binali Yıldırım'a bağlı olarak çalışmalarına devam edecek.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK POTANSİYELİ YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Türkiye, jeopolitik konumu ve yatırım imkanlarıyla dünyanın ekonomisi yükselen yıldızlarından biri. Türkiye'nin, 80 milyon nüfusu ile genç ve dinamik genç nüfusuyla ortaya koyduğu insan odaklı ekonomik potansiyeli, yabancı yatırımcının da çoğu zaman ilgisini çekiyor.

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başbakanlık'a bağlı olarak çalışacak

TÜRK PAZARINI DEV ŞİRKETLERLE BULUŞTURAN KURUM

Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı, Arda Ermut başkanlığındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin bu büyük potansiyelini dünyanın önde gelen şirketlerle buluşturuyor, Türk pazarının dünyaya açılmasını sağlıyor.

Türkiye'nin, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda hayata geçirdiği reformlar, yerli ve yabancı yatırımcı arasındaki ayrımı da ortadan kaldırarak cazip bir ekonomik iklimin oluşmasını sağladı. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, kurulduğu günden bugüne uluslararası yatırımcının önünün önünü açarak ülkemize yatırım yapmasını sağladı. Ülkemizin yabancı yatırımcıya sunduğu fırsatların iş dünyasına tanıtılmasında Yatırım Destek ve Tanıtım ajansı kritik bir rol üstlendi.

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başbakanlık'a bağlı olarak çalışacak

AMERİKA, AVRUPA VE TÜM DÜNYAYA TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNİ ANLATIYORLAR

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da gerçekleştirilen toplantılarda, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uluslararası yatırımcıyı bir araya getirmiş ve ABD'li şirketlerin Türkiye'ye olan ilgisinin artması sağlanmıştı.

Ajansın başındaki isim Arda Ermut o toplantılarla ilgili; "Amerika'da uluslararası yatırımcının, referandum sonrasında oluşan yeni tabloda uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin yatırım ortamına, siyasi istikrarına ve gelecek vizyonuna güvendiklerini gördük.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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