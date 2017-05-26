Yatırım yapmak için en ucuz şehir Konya

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, Konya şehri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

HERKESİN BÜTÇESİNE GÖRE EV BULUNABİLİYOR

Altınay, Konya'nın yatırım yapmak için en ucuz şehir olduğunu ve kiralık daire sıkıntısının olmadığını ifade ederek, "Herkes istediği bölgeden bütçesine göre istediği evi bulmakta hiçbir zorluk çekmiyor" diye konuştu.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ŞEHİRDE HAREKETLENECEK

Yaz aylarının bitişiyle şehirde gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaşanacağı da belirtildi. Altınay ayrıca "İmara açılmasıyla arsaların konut yapılacak imarlı yerlerinde bollaşması söz konusu olacaktır. Yeni açılacak yerlerle birlikte daire başı birim fiyat 30 bin TL daha aşağıya düşecek, konut maliyetleri de aşağıya doğru çekilecektir. Bu da gayrimenkul sektöründe oldukça hızlı bir hareketliliğe sebep olacaktır" dedi.