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Yatırımcı arsaya yöneldi

Yatırımcılar; paralarını konut almak yerine arsaya yatırmaya başladı.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 15:37..
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Döviz ve faizde yaşanan son durumun ardından yatırımcılar, konuta değil arsaya yönelmeye başladı.

Yatırımcı arsaya yöneldi

GEÇİŞ DE ETKİLİ OLDU

Bu durumun fiyat düşüşü olarak açıklanmayacağı belirtilirken markalı konutlardan ucuz fiyatlı konutlara doğru izlenen geçişin de etkisi olabileceği belirtiliyor.

Yatırımcı arsaya yöneldi

ARSA KONUTTAN DAHA FAZLA KAZANDIRIYOR

Enflasyon rakamı yüzde 41,87 olarak belirlendi. Araştırmalara göre; Mersin, Mardin, Bilecik,  Çorum, Erzurum ve Nevşehir'de arsa fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı. Ayrıca yetkililer arsanın yatırımcısına konuttan daha fazla kazandırdığını belirtiyor.

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