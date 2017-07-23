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Yatırımcıların yeni gözdesi Kilis oldu

Kilis'teki Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne, mevcut alanın 17 katından fazla yatırımcı talebi geldi.

23.07.2017 - 16:54
  1. Haberler
  2. Projeler
Yatırımcıların yeni gözdesi Kilis oldu

Kalkınmada 6. bölgede yer alan Kilis'te hazırlıkları tamamlanan Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ülkenin çeşitli yerlerindeki yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Yatırımcıların yeni gözdesi Kilis oldu

900 YATIRIMCI MÜRACAATTA BULUNDU

Ücretsiz yatırım yeri tahsisi, Katma Değer Vergisi istisnası, çeşitli vergi indirimleri, sigorta primi ve gelir vergisi muafiyeti gibi yatırımcılara önemli teşviklerin sunulduğu 6. bölge kapsamında yer alan Kilis'te kurulan Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas OSB'de yer tahsisi için şu ana kadar bin 900 yatırımcı müracaatta bulundu.

Coğrafi konumu itibarıyla ülkenin Suriye ve Ortadoğu'ya açılan kapısı olan Kilis'te yatırım yapmak isteyen iş adamları, özellikle Hassa-Dörtyol tünel bağlantılarının da tamamlanmasıyla İskenderun Limanı'na daha kısa sürede ulaşarak Akdeniz'in nimetlerinden de faydalanmış olacak.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN AKIN VAR"

Polateli Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Gaziantep'teki 4 OSB'den 4 kat daha büyük bir alana sahip olduğunu aktaran Öndeş, "Gaziantep'te 5 organize sanayi bölgesi var. Bizim şu andaki Polateli Organize Sanayi Bölgesi alanımız Gaziantep'teki 4 organize sanayi alanının 4 katından daha büyük. Gaziantep şu anda teşvikte 3. bölgede, Polateli Organize Sanayi Bölgesi teşvikte 6. bölgede. O açıdan yatırımcılarımızın buraya yoğun bir talebi var. Şu ana kadar Türkiye'nin her yerinden bin 900 civarında yatırımcı müracaat etti. Bu, mevcut alanın 17 katından fazla bir talep demek. Şu anda organize sanayi bölgesinin imar çalışması yapılıyor. İmar çalışmasının ardından önümüzdeki yıl içerisinde altyapı projesi ihale edilecek. Bu işlemin gerçekleştirilmesiyle arsaların dağıtılmasına başlanacak."

Yatırımcıların yeni gözdesi Kilis oldu

İŞSİZLİĞE DE ÇÖZÜM OLACAK

OSB'deki yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 100 bin kişinin burada istihdam edilebileceğine dikkati çeken Öndeş, "Şu anda yanı başımızda olan bir savaş var. Hiçbir savaş sonsuza kadar davam etmemiştir. İnşallah bu savaş en kısa zamanda sona erdiğinde Ortadoğu'ya açılan kapı olacağız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacağı proje ile Hassa'dan açılacak tünelle İskenderun Limanı'na da 80 kilometreyle ulaşabileceğiz. Onun için burası stratejik açıdan da çok önemli bir yer. 80 kilometre sonra denizdesiniz, 20 kilometre sonra Ortadoğu'dasınız ve 40 kilometre sonra havaalanına gidebilirsiniz."

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