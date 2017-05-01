taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5519
EURO
3,8677
ALTIN
144,17
PETR
51,8700

Yatlar denizle buluşmaya başladı

Günübirlik yat turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre İlçesinde, yatlar Akdeniz'in mavi suları ile buluşmaya başladı.

01.05.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçen turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte sonbahar aylarında karaya çekilerek bakımı tamamlanan yatlar, sezonun açılmasıyla birlikte denize indirilmeye başladı.

Kızaklara yüklenen yatlar ağır bir yolculuğun ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'nda denizle buluştu.

Yatlar denizle buluşmaya başladı

Yatlarla Kekova turuna çıkan turistler önce Batık Kent, Simena Antik Kenti'ni ve Kekova'nın eşsiz koylarını gezdi. Ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'na gelinirken, serin havaya rağmen burada verilen yüzme molasında birçok turist yüzdü. Yaklaşık 3 saat süren tur Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

Yatlar denizle buluşmaya başladı

RUS TURİST: HAYRAN KALDIM

Türkiye'ye ilk kez gelen Rus Shevchenko İgor, "İlk kez Kekova'yı gördüm. Çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliği burada yatıyor. Yine geleceğim. Tüm dostlarıma, Türkiye'ye ve Kekova'ya gelmelerini önereceğim." dedi.Yatlar denizle buluşmaya başladı

UKRAYNALI TURİST: TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ GÜNÜMDE BÜYÜLENDİM

Ukraynalı Kishları Marina da, "Mükemmel bir yer. Tarih, doğa, deniz hepsi bir arada. İnsanın defalarca buraya gelmesi gerekir. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekir. Türkiye'deki ikinci günümde büyülendim." diye konuştu.

Rehber Ali Özgür, "Kekova Adası bulunmaz bir cennet. Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen bütün turistlerimizin bu adayı görmesini istiyoruz. Tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Yatlar denizle buluşmaya başladı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

44
Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

20
Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

200
Emenike'den Iraklı futbolcuya ırkçı hareket

Emenike'den Iraklı futbolcuya ırkçı hareket

45
Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

13
Saplantılı aşığını öldüren kızın ifadesi şaşırttı

Saplantılı aşığını öldüren kızın ifadesi şaşırttı

28
CHP'de olağan kurultay tarihi öne çekildi

CHP'de olağan kurultay tarihi öne çekildi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM