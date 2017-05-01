Yatlar denizle buluşmaya başladı

Geçen turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte sonbahar aylarında karaya çekilerek bakımı tamamlanan yatlar, sezonun açılmasıyla birlikte denize indirilmeye başladı.

Kızaklara yüklenen yatlar ağır bir yolculuğun ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'nda denizle buluştu.

Yatlarla Kekova turuna çıkan turistler önce Batık Kent, Simena Antik Kenti'ni ve Kekova'nın eşsiz koylarını gezdi. Ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'na gelinirken, serin havaya rağmen burada verilen yüzme molasında birçok turist yüzdü. Yaklaşık 3 saat süren tur Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

RUS TURİST: HAYRAN KALDIM

Türkiye'ye ilk kez gelen Rus Shevchenko İgor, "İlk kez Kekova'yı gördüm. Çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliği burada yatıyor. Yine geleceğim. Tüm dostlarıma, Türkiye'ye ve Kekova'ya gelmelerini önereceğim." dedi.

UKRAYNALI TURİST: TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ GÜNÜMDE BÜYÜLENDİM

Ukraynalı Kishları Marina da, "Mükemmel bir yer. Tarih, doğa, deniz hepsi bir arada. İnsanın defalarca buraya gelmesi gerekir. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekir. Türkiye'deki ikinci günümde büyülendim." diye konuştu.

Rehber Ali Özgür, "Kekova Adası bulunmaz bir cennet. Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen bütün turistlerimizin bu adayı görmesini istiyoruz. Tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.