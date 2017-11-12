Karacabey ilçesinde bulunan ve Türkiye'de tek olan Karacabey Karadağı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, doğal ortamlarında yaşayan 78 ayının bakımı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yapılıyor.

YAVRU AYILARA ÖZEL YİYECEK

Ayılar, mevsim koşullarına göre verilen sebze, meyve ve bal gibi yiyeceklerle beslenirken, yavru ayılara da mama yediriliyor. Ayıların ekmek ihtiyacı, özel hazırlanmış fırında tek başına çalışan 3 çocuk annesi Aynur İbil tarafından karşılanıyor.

ELLERİYLE BALLI EKMEK YEDİRİYOR

Hamur açan ve bunları tepsilere koyup, fırına süren İbil, pişen ekmekleri soğuttuktan sonra ayılara verirken, yavrulara da üzerine bal sürdüğü ekmekleri elleriyle yediriyor.

Yavru ayılar ballı ekmekle besleniyor VİDEO

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Barınakta sözleşmeli işçi olarak çalıştığını söyleyen İbil, "Eşim de barınakta görevli. Ayıların bakımıyla ilgileniyor. Ben, sözleşmeli olarak çalışıyorum. Ayılara, ihtiyaç duyulduğu zaman barınakta bulunan fırında tek başıma ekmek hazırlıyorum. Bir gün sade diğer gün meyveli ekmek yapıyorum. Ekmeğin hamur aşamasından, pişmesine ve dağıtımına kadar tek başıma gerçekleştiriyorum. Yavru ayılara ekmek vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

















