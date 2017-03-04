Yavru boz ayı misafir gibi ağırlanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yavru boz ayı, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

VATANDAŞLAR BULDU

KAÜ Yaban Hayatı Koruma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ekin Emre Erkılıç, yavru ayının Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduğunu söyledi.

"1-1,5 AYLIK"

Erkılıç, yavru ayının tedavi altına alındığını ve gerekli bakımının da yapıldığını hatırlatarak, "Büyüklüğü ve ağırlığı kadarıyla 1-1,5 aylık civarında yaşı var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bize ulaştırıldı." dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Erkılıç, yapılan incelemelerde yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğununu söyledi. Yavru ayıyı misafir edeceklerini bildiren Erkılıç, şunları söyledi: "Yaptığımız muayenede herhangi bir hastalık bulgusuna rastlamadık. Bu süreçte bakım ve beslemesini yapıp gerekli büyüklüğe ulaştığında ilgili işlemleri yapacağız. Büyük bir ihtimalle 3-4 ay misafirimiz olacak. Daha sona ilgili yerlerle iletişime geçilerek ilgili yerlere göndermeye çalışacağız. Türü boz ayı. Bakımı gönüllü öğrencilerle birlikte tarafımızca yapılacak. Belirli aralıklarla muayenesini yapacağız. Bu sürede annesi olmadığı için annesine muhtaç olduğu için süt ile beslenmesini bakımını yine gönüllü öğrenciler tarafından yürütmeye çalışacağız."