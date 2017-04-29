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Yavru domuza orman işçileri yardım etti

Çanakkale'de annesini kaybeden domuz yavrusuna orman işçileri yol gösterdi.

29.04.2017 - 10:54
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Bayramiç İlçesine bağlı Çırpılar Köyü Çeme mevkiinde ormanda çalışan işçileri taşıyan midibüsün önüne, dönüş yolunda yavru bir domuz çıktı. Yavru domuz, orman işçilerinin ilgi odağı oldu.

Yavru domuza orman işçileri yardım etti

Annesini kaybettği sanılan yavru domuz, çaresiz şekilde işçilerin etrafında dolaşmaya başladı. Orman işçileri, yavru domuzu doğal ortamından koparmamak için ormanın içine doğru kovalayarak yardımcı oldu.

Yavru domuza orman işçileri yardım etti

Orman işçisi Serhat Güven, önlerine çıkan yavru domuzu bırakmak istemediklerini belirtip, "Ancak ormanın içinden gelen seslerin annesine ait olabileceğini düşünerek, bu yöne doğru domuzu kovalayarak, annesini bulmasına yardımcı olduk. O an için elimizden gelen sadece buydu." dedi.

Yavru domuza orman işçileri yardım etti

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