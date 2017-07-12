taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.183
USD
3,6133
EURO
4,1448
ALTIN
141,72
PETR
48,2800

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Kahramanmaraş'ta ormanda bulunan yeni doğmuş kızıl geyik yavrusunu, bir ayağı kırık keçi emzirdi.

12.07.2017 - 10:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Andırın ilçesine bağlı Darıovası Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Avan, 15 gün önce Kavaklı mevkiindeki ormanlık alanda yeni doğmuş kızıl geyik yavrusu buldu. Çevrede arama yapan Avan, geyiğin annesini bulamayınca eve getirdi. Karnı aç olan yavru geyik, keçinin yanına gidip birden onu emmeye başladı. Sol arka ayağı kırık olan keçinin de buna itiraz etmemesi üzerine geyik yavurusu emmeye devam etti.

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Avan'ın haber vermesi üzerine eve, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden geldi. Yavrunun keçiyi emdiğini gören veteriner, yavrunun sağlığı için bir süre keçinin yanında kalması gerektiğini söyledi. 15 gün boyunca keçinin sütünü emen kızıl geyik yavrusu, kendisini toparlayınca Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

15 gün boyunca gözü gibi baktığı yavru geyiği elleriyle yetkililere teslim eden Muhammet Avan, "Evde ayağı kırık bir keçim vardı ve daha iyileşmemişti. Geyik yavrusunu emzirmeye başladı. Bu duruma ben de şaşırdım. Kendi yavrusunu emzirmiyor geyik yavrusunu emziriyordu." dedi.

"EVİN İÇERİSİNDE DOLANIYORDU"

Muhammet'in annesi Emine Avan ise, yavru geyiğe çok alıştıklarını ifade ederek, "Sanki ailemizden biri gibi oldu, odamızda yatıp kalkıyor, evin içerisinde dolaşıyordu. Çok alıştık, aslında bize verseler biz bakarız. Ayağı kırık keçimiz ona annelik yaptı, emzirdi. Gidecek olmasına çok üzülüyorum." diye konuştu.

Yavru kızıl geyiği teslim alan yetkililer ise, Başkonuş Mesire Alanı'nda bakımı yapıldıktan sonra doğal hayata bırakılacağını söyledi.

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

İlginizi Çekebilir
Nevresim ambalajından 99 bin adet captagon hapı çıktı
Mersin'de narkotik polisi, bir kargo şirketine yönelik operasyon düzenledi.
Yolcu otobüsünde 25 kilogram esrar ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsünde 25 kilogram esrar bulundu.
'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı
Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, iskelede bekleyenler büyük panik yaşandı.
Pakistan ordusu çok sayıda silah ele geçirdi
Pakistan Ordusu, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

169
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

68
Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

100
Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

19
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

52
Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

31
Damal'da İzmir Marşı

Damal'da İzmir Marşı

271
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM