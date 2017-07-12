Yavru geyiğe ayağı kırık keçi annelik yaptı

Andırın ilçesine bağlı Darıovası Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Avan, 15 gün önce Kavaklı mevkiindeki ormanlık alanda yeni doğmuş kızıl geyik yavrusu buldu. Çevrede arama yapan Avan, geyiğin annesini bulamayınca eve getirdi. Karnı aç olan yavru geyik, keçinin yanına gidip birden onu emmeye başladı. Sol arka ayağı kırık olan keçinin de buna itiraz etmemesi üzerine geyik yavurusu emmeye devam etti.

Avan'ın haber vermesi üzerine eve, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden geldi. Yavrunun keçiyi emdiğini gören veteriner, yavrunun sağlığı için bir süre keçinin yanında kalması gerektiğini söyledi. 15 gün boyunca keçinin sütünü emen kızıl geyik yavrusu, kendisini toparlayınca Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.





15 gün boyunca gözü gibi baktığı yavru geyiği elleriyle yetkililere teslim eden Muhammet Avan, "Evde ayağı kırık bir keçim vardı ve daha iyileşmemişti. Geyik yavrusunu emzirmeye başladı. Bu duruma ben de şaşırdım. Kendi yavrusunu emzirmiyor geyik yavrusunu emziriyordu." dedi.

"EVİN İÇERİSİNDE DOLANIYORDU"

Muhammet'in annesi Emine Avan ise, yavru geyiğe çok alıştıklarını ifade ederek, "Sanki ailemizden biri gibi oldu, odamızda yatıp kalkıyor, evin içerisinde dolaşıyordu. Çok alıştık, aslında bize verseler biz bakarız. Ayağı kırık keçimiz ona annelik yaptı, emzirdi. Gidecek olmasına çok üzülüyorum." diye konuştu.

Yavru kızıl geyiği teslim alan yetkililer ise, Başkonuş Mesire Alanı'nda bakımı yapıldıktan sonra doğal hayata bırakılacağını söyledi.































