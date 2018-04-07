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Yavru kaplumbağayı çöpe atıp ölüme terk ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde poşete konularak çöpe atılan yavru kaplumbağayı bir vatandaş sahiplendi.

İHA | 07.04.2018 - 20:06..
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Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Numan Pekdemir ve Candan Pekdemir çifti çöp konteynerı dibine bırakılan ağzı kapalı bir poşet içinde yavru kaplumbağa buldu.

BU KADAR DA VİCDANSIZLIK OLMAZ Kİ

Poşeti çöpün içinden çıkaran çift hareket eden kaplumbağayı görünce şaşkına döndü.

Pekdemir çifti kaplumbağayı poşetten çıkardıktan sonra evlerine götürerek temizleyip yiyecek verdi. Numan Pekdemir, "Kaplumbağayı eşimin dikkati kurtardı. Çöp konteynerinin dibinde hareket eden poşeti görünce şaşırdık. Açtığımızda içinde hareket eden kaplumbağayı gördük. Bu kadar da vicdansızlık olmaz ki. Naylon torbanın ağzını bağlamışlar ölüme terk etmişler. Onu sevdik ve bahçeye koyduk. Bahçede köpeğimiz Çiço ile çok iyi anlaştılar. Evimizin maskotu oldu" dedi.

Yavru kaplumbağayı çöpe atıp ölüme terk ettiler

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