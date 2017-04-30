Yavru kedi, ezilen annesinin karnından sağ çıkarıldı

Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyunda geçen perşembe günü saat 23.00'te meydana gelen olayda, trafiğe kapalı alana giren üzerinde kimliği belirsiz 3 gencin bulunduğu elektrikli bisiklet, parke zeminde uyuyan kedinin üzerinden geçerek hızla uzaklaştı.

KEDİNİN BOYNU VE BAŞI EZİLDİ

Boyun ve baş kısmı ezilen kedi, can çekişmeye başladı. Gebe olduğu anlaşılan kedinin karnında yavruların hareket ettiğini gören çevredekiler, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Emre Kangal'a cep telefonundan ulaşarak yardım istedi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Otomobiliyle hızla olay yerine gelen veteriner Hekim Emre Kangal, kediyi alıp Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı Mevkisi'ndeki bakım merkezine götürdü. Emre Kangal, merkezde görevli veterinerer Hüseyin Canğara ve Nasuh Meltem ile birlikte kediyi acil ameliyata aldı.

5 YAVRUDAN BİRİ HAYATTA KALDI

Kedinin karnından 5 yavru çıkaran veterinerler, yaşam belirtisi göstermeyen 4'üne yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı ve suni solunum yaptı. 4 yavru hayata döndürülemezken, doğumundan itibaren yaşam belirtisi gösteren 1 yavru, müdahalelere cevap vererek hayatta kaldı. Anne kedi, 4 yavrusu ile birlikte gömülürken, hayatta kalan yavru, beslenmesi için yeni doğum yapan başka bir kedinin altına bırakıldı.

"ÖNLEM ALINMASINA RAĞMEN BENZER KAZALAR SÜREKLİ OLUYOR"

Yavruyu yeni doğum yapmış başka bir kedinin altına bıraktıklarını belirten veteriner Kangal, sürekli takip ederek yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kediyi görüp yardım isteyen vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Kangal, "Kordon Boyu'nda benzer kazalar sürekli oluyor. Önlemler alınmasına rağmen motosikletler ve elektrikli bisikletler kordona girmeyi sürdürüyor. Orada gezenler ile sokak hayvanları için tehlike oluşturuyorlar. Böyle acı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor" dedi.