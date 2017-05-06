Yavru kediye tuvalet eğitimi nasıl verilir

Kapılarını minik dostlarına açacak hayvanseverlerin akıllarında bazı soru işaretleri var.

Bunların ilk sırasında ise, "Yavru kediye nasıl tuvalet eğitimi verilir?" sorusu geliyor. Ancak bu sorunun cevabı oldukça basit.

İLK ADIM KUM KABI

Kapınızı açacağınız minik misafiriniz için önce kum kabı alıyorsunuz.

Kediler doğal olarak çok temiz hayvanlar olduğu için zaten çok şanslısınız.

MENTÖLLÜ KUM KOKUYU ÖNLEYECEK

Kokuları önlemek için kaba dökeceğiniz kumun mentöllü olmasına dikkat edin.

Kedinizin kum kabının yeri de çok önemli.

Kum kabını, kedinin yatağından ve mamasından uzak bir yere koymayı unutmayın. Ardından, her öğünden sonra kedinizi kum kabına götürün.

SIK SIK TEMİZLEYİN

Kum kabının düzenli olarak boşaltılması da oldukça önemlidir. Kabın kirli kalması kedinizin oraya yönelmesini engelleyebilir.

CEZA DEĞİL ÖDÜL VERİN

Kediniz ne kadar akıllı olursa olsun bazen küçük kazalar olabilir. Bu durumlarda ona ceza vermeyi tercih etmeyin. Hatta kediniz kabına gittiği anlarda ona küçük ödüller verin.