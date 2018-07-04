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Yavru kediyi denize fırlatırken gazetecilere yakalandı

İstanbul'da deniz kenarında haber için çekim yapmakta olan ATV muhabirleri, yavru bir kediyi denize fırlatan bir adamı suç üstü yakaladı.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 10:54..
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ATV muhabirleri, İstanbul'da sahil hattında bir haber için çekim yapıyordu. Haberlerini bitirip yola koyulmak üzere kamera ve araç gereçlerini araçlarına yüklerken bir şahsın elindeki yavru kediyi denize fırlattığını görüp kamera ve mikrofona yeniden sarıldılar.

"ATMADIM, BANDIRDIM"

Olayı gören vatandaşlar kediyi kurtarırken Muhabir Sümeyye Yılancı'nın "Neden kediyi attınız?" sorusuna "Atmadım, bandırdım", "Tehlikeye mi düştü, noldu" gibi fütursuzca yanıtlar veren şahıs, olay yerine çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yavru kediyi denize fırlatırken gazetecilere yakalandı ViDEO

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