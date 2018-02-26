Islahiye ilçesi Beyler Mahallesi Güllühöyük Caddesi üzerinde yeni doğan bir köpek yavrusu, cadde üzerinde oynayan çocuklar tarafından, bir hurdacıya ait bir fuel-oil yakıt tankerine atıldı.

BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Dolu olan tankerde boğulmak üzere olan köpek, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dışarı çıkarılan köpeğe, bölgede yaşayan hayvan sever Barış Akman tarafından sahip çıkıldı. Ful-oilin katılaşmaya başlaması nedeniyle yeniden zor anlar yaşayan yavru köpek, Akman ve hayvan severler tarafından zeytin yağı ile temizlendi.

TALİHSİZ HAYVAN YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 10 kiloluk zeytin yağı, bebe şampuanı ve su ile tamamen temizlenen köpek, yeniden yaşama döndürüldü.

Akman, temizlenen yavrunun karnını da doyurduktan sonra annesinin yanına bıraktı.

Yavru köpeği yakıt tankına attılar VİDEO