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Yavru köpeği yakıt tankına attılar

Gaziantep'te yakıt tankerine atılan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 26.02.2018 - 23:26..
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Islahiye ilçesi Beyler Mahallesi Güllühöyük Caddesi üzerinde yeni doğan bir köpek yavrusu, cadde üzerinde oynayan çocuklar tarafından, bir hurdacıya ait bir fuel-oil yakıt tankerine atıldı.

Yavru köpeği yakıt tankına attılar

BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Dolu olan tankerde boğulmak üzere olan köpek, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dışarı çıkarılan köpeğe, bölgede yaşayan hayvan sever Barış Akman tarafından sahip çıkıldı. Ful-oilin katılaşmaya başlaması nedeniyle yeniden zor anlar yaşayan yavru köpek, Akman ve hayvan severler tarafından zeytin yağı ile temizlendi.

Yavru köpeği yakıt tankına attılar

TALİHSİZ HAYVAN YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 10 kiloluk zeytin yağı, bebe şampuanı ve su ile tamamen temizlenen köpek, yeniden yaşama döndürüldü.

Akman, temizlenen yavrunun karnını da doyurduktan sonra annesinin yanına bıraktı.

Yavru köpeği yakıt tankına attılar VİDEO

Yavru köpeği yakıt tankına attılar

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