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Yavru köpeğin ölümü olayında tutuklanan operatör tahliye edildi

Sakarya'da bacakları kesilmiş olarak bulunan ve yaşamını yitiren köpeğin ölümüyle ilgili mahkeme kararıyla tutuklanan iş makinesinin operatörü hakkında tahliye kararı verildi.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 10:11..
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Sapanca'nın Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti.

İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

Olayın ilk incelemelerinde köpeğin bacaklarını bir iş makinesinin kopardığı bilgisine ulaşılmış ve kepçe operatörü İ.M. tutuklanmıştı.

Yavru köpeğin ölümü olayında tutuklanan operatör tahliye edildi


23 HAZİRAN'DA SERBEST BIRAKILDI

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan kepçe operatörü İ.M'nin tahliyesine hükmedildi.

Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla bir hafta cezaevinde tutuklu kalan İ.M'nin 23 Haziran'da serbest bırakıldığı öğrenildi.

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