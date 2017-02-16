taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.278
USD
3,6698
EURO
3,9069
ALTIN
146,00
PETR
55,8500

Yavru köpekler için 1 ton mama yollandı

Elazığ Keban'da bir vatandaşın aç kalan yavru köpeğinin ölmesi sonrası yaptığı çağrı ses getirdi. Köye 1 ton mama yollandı.

16.02.2017 - 12:10
  1. Haberler
  2. Yaşam

Elazığ Keban'da aralık ayı sonunda Gümüş isimli köpeğin doğurduğu 9 yavru köpek, yeterince beslenemeyen annelerinin sütünün kesilmesiyle aç kaldı. Yavru köpeklerden birisinin ölmesi üzerine Ruhiser Yıldırım, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

1 TON MAMA YOLLANDI

Talebi duyan çok sayıda hayvansever, yavru köpeklerin beslenmesi için kargoyla mama gönderdi. Köye, başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok şehirden hayvanseverler tarafından gönderilen yaklaşık 1 ton köpek maması sayesinde yavru köpekler, soğuk kış gecelerini karınları tok şekilde geçiriyor.Yavru köpekler için 1 ton mama yollandı

"HALA MAMA GÖNDERMEK İSTEYENLER VAR"

Ruhiser Yıldırım (52), yaklaşık 100 haneden oluşan köyde kışın sadece bir kaç ailenin yaşadığını söyledi. Köpeklerden Gümüş'ün bu yıl sürpriz bir şekilde 9 yavru doğurduğunu, ancak yeterince beslenemediği için bir süre sonra sütünün kesildiğini aktaran Yıldırım, bu nedenle yavrulardan birisinin açlıktan öldüğünü belirtti.

Yavru köpekler için 1 ton mama yollandı

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden hayırseverlerden köpek maması talebinde bulunduğunu ifade eden Ruhiser Yıldırım, ''Köpeğimizin 9 yavrusu oldu. Anneleri süt veremeyince biri açlıktan öldü. Bunun üzerine yardım kampanyası başlattım. Duyarlı vatandaşlar kargoyla yavru köpekler için mama gönderiyor. Hala telefonla arayıp mama göndermek isteyenler oluyor.'' diye konuştu.

Yavru köpekler için 1 ton mama yollandı

"FAZLA MAMAYI CİVAR KÖYLERE VERİYORUZ"

Yardım çağrısının bu denli karşılık bulacağını tahmin etmediğini, gelen mamalar karşısında şaşkınlık yaşadığını anlatan Ruhiser Yıldırım, "İhtiyaç fazlası mamaları civar köylerdeki diğer hayvanlara veriyoruz. Allah razı olsun duyarlı vatandaşlarımız fazlasıyla mama gönderiyor. Bizler de fazlasını komşu köylere gönderdik, bütün hayvanlara verdik. Kediye, köpeğe hepsine verdik, aç hayvan kalmasın ölmesin diye.'' şeklinde konuştu.

Yavru köpekler için 1 ton mama yollandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

270
Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

374
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

161
Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

49
Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi

Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi

288
Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi

Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi

50
Sneijder'den Tudor yorumu

Sneijder'den Tudor yorumu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM