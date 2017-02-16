Yavru köpekler için 1 ton mama yollandı

Elazığ Keban'da aralık ayı sonunda Gümüş isimli köpeğin doğurduğu 9 yavru köpek, yeterince beslenemeyen annelerinin sütünün kesilmesiyle aç kaldı. Yavru köpeklerden birisinin ölmesi üzerine Ruhiser Yıldırım, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

1 TON MAMA YOLLANDI

Talebi duyan çok sayıda hayvansever, yavru köpeklerin beslenmesi için kargoyla mama gönderdi. Köye, başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok şehirden hayvanseverler tarafından gönderilen yaklaşık 1 ton köpek maması sayesinde yavru köpekler, soğuk kış gecelerini karınları tok şekilde geçiriyor.

"HALA MAMA GÖNDERMEK İSTEYENLER VAR"

Ruhiser Yıldırım (52), yaklaşık 100 haneden oluşan köyde kışın sadece bir kaç ailenin yaşadığını söyledi. Köpeklerden Gümüş'ün bu yıl sürpriz bir şekilde 9 yavru doğurduğunu, ancak yeterince beslenemediği için bir süre sonra sütünün kesildiğini aktaran Yıldırım, bu nedenle yavrulardan birisinin açlıktan öldüğünü belirtti.

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden hayırseverlerden köpek maması talebinde bulunduğunu ifade eden Ruhiser Yıldırım, ''Köpeğimizin 9 yavrusu oldu. Anneleri süt veremeyince biri açlıktan öldü. Bunun üzerine yardım kampanyası başlattım. Duyarlı vatandaşlar kargoyla yavru köpekler için mama gönderiyor. Hala telefonla arayıp mama göndermek isteyenler oluyor.'' diye konuştu.

"FAZLA MAMAYI CİVAR KÖYLERE VERİYORUZ"

Yardım çağrısının bu denli karşılık bulacağını tahmin etmediğini, gelen mamalar karşısında şaşkınlık yaşadığını anlatan Ruhiser Yıldırım, "İhtiyaç fazlası mamaları civar köylerdeki diğer hayvanlara veriyoruz. Allah razı olsun duyarlı vatandaşlarımız fazlasıyla mama gönderiyor. Bizler de fazlasını komşu köylere gönderdik, bütün hayvanlara verdik. Kediye, köpeğe hepsine verdik, aç hayvan kalmasın ölmesin diye.'' şeklinde konuştu.