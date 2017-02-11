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Yavru şempanzeye bakıcı Nedim sahip çıktı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 15 yıl boyunca şempanze "Angel"ı büyüten bakıcı Nedim Aslan, şimdi de anne şempanzenin yavrusuna bakıyor.

11.02.2017 - 10:34
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Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da 2'nci, dünyada 4'üncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin son sakinlerinden 6 aylık minik şempanze Can, kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu.

Yavru şempanzeye bakıcı Nedim sahip çıktı

ANNE ŞEMPANZEDEN SONRA ŞİMDİ DE YAVRUSUNA BAKIYOR

Annesi tarafından bakılmayan şempanzeye, bakıcısı 48 yaşındaki Aslan ilk günden itibaren sahip çıktı. Adeta "anne sevgisiyle" minik şempanzeyle ilgilenen Nedim Aslan, çıkardığı seslerden Can'ın ne istediğini anlayarak her türlü ihtiyacını da gideriyor.

Yavru şempanzeye bakıcı Nedim sahip çıktı

''BİR ÇOCUK GİBİ İLGİLENİYORUZ''

Sadece şempanzelerle ilgilendiğini aktaran Nedim Aslan, "Şempanze Can'a ilk günden bu yana bakıyoruz. Annesi doğumdan sonra bakımını yapmadı. Süt vermeyince biz de annesinden ayırmak zorunda kaldık. Şu anda kendimiz bakıyoruz. Bir çocuk gibi kendisiyle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Yavru şempanzeye bakıcı Nedim sahip çıktı

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