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Yavru tilki biberonla besleniyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda bulunan tilki yavrusunun bakımı özenle yapılıyor.

AA | 11.05.2018 - 11:58..
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 hafta önce doğada tek başına gezinen 15 günlük tilki yavrusunu köpek yavrusu zanneden bir vatandaş, yavruyu alıp beslemeye başladı.

KÖPEK OLMADIĞINI FARK ETTİ

Birkaç gün sonra yavrunun köpek olmadığını fark eden kişi, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Yavru tilki biberonla besleniyor

Tilki yavrusu, tedavisinin yapılıp büyütülmesi için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner kliniğine getirildi.

ANNESİ GELMEYİNCE KLİNİĞE GETİRİLDİ

Burada görevli veteriner hekim, tilkinin annesinden ayrılmaması gerektiğini düşünerek, yavruyu Ünye ilçesinde bulunduğu ormanlık alana götürdü. Doğaya bıraktığı yavruyu uzaktan takip eden veteriner, annesi gelmeyen hayvanı yeniden kliniğe götürdü.

Klinikte 3 haftadır tilki yavrusunu biberonla süt vererek besleyen veteriner, ek gıda olarak da köpek maması veriyor.

Yavru tilki biberonla besleniyor

Veteriner Paria Tabatabaei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının kesinlikle doğadan koparılmaması gerektiğini söyledi. Özellikle kurt, çakal, tilki, ayı gibi hayvanların, yavrularına doğada kalabilmeleri için eğitim verdiğine işaret eden Tabatabaei, tilki yavrusuna, annesini bulamadıkları için bakmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Tilki yavrusunun her geçen gün biraz daha gelişip büyüdüğünü ama ona annesi gibi doğada kalma becerisi veremeyeceklerini vurgulayan Paria Tabatabaei, bu nedenle büyüdükten sonra tekrar doğaya salmalarının pek mümkün olmadığını dile getirdi.

"YAVRU YABAN HAYVANLARINA DOKUNMAYALIM"

Tabatabaei, tilki, kurt, çakal ve ayı gibi yırtıcı memeli hayvanların yavrularına avlanmayı sadece annesinin öğretebildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Biz ne kadar uğraşsak da bu beceriyi onlara kazandıramıyoruz. Yavruyu tekrar doğaya bırakmayı denedik. Bulunduğu yere götürdüm, 6 saat ormanda annesinin gelmesini bekledim. Annesi gelmeyince bakımını üstlendim. Geldiğinde dişleri çıkmamıştı, pençeleri yoktu. Şimdi dişleri çıktı, pençeleri de yeni yeni oluşmaya başladı. Vatandaşlardan ricam, lütfen yavru yaban hayvanlarına dokunmayalım. Mutlaka annesi etrafındadır, yavrusuna sahip çıkar."

Yavru tilki biberonla besleniyor


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