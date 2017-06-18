Yavru yılan motosiklet koltuğuna girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Mehmet Malkoç, 16 PT 722 plakalı motosikleti ile Şibali Mahallesi'ne gitti. Bir süre arkadaşları ile zaman geçiren Malkoç, daha sonra motosikletine binerek İnegöl’e geldi. İftarın ardından oğlu ile birlikte çarşı merkezine giderek alışveriş yapan Malkoç, alışveriş bittikten sonra oğlu ile birlikte motosikletinin yanına geldiğinde koltuğun altından başını uzatan yılanı fark etti.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Motosikletine yaklaşamayan Malkoç, İnegöl Belediyesi’ne giderek zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler de yılanın motosiklet içerisinden çıkarılması için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi.

"KOLTUĞUN ARASINDA YILANI GÖRDÜK"

Gelen bakım merkezi görevlileri, motosikletin koltuğunun altındaki yılanı çıkardılar. Bu sırada çevrede bulunanlar da cep telefonuyla fotoğraf ve görüntü çekerek operasyonu meraklı gözlerle izledi. Titiz bir şekilde motosikletten çıkarılan ve yavru olduğu bildirilen yılan ekipler tarafından şehir dışında doğaya salındı.Motosiklet sahibi Mehmet Malkoç, gündüz Şibali Mahallesi’ne gezmeye gittiğini belirterek, şöyle dedi: “Akşam saatlerinde oğlumla alışverişe çıktık. Mağazadan çıkıp motosikletin yanına gittiğimizde koltuğun arasından yılanı gördük. Yılanın kaçmaması için motosikleti belediyenin önüne getirip ekiplerden yardım istedik. Ekipler sağ olsunlar gelip yılanı çıkardı."











