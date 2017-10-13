Yavuz Bingöl Kısmetse Olur'un gelin adayıyla yakınlaştı

Yavuz Bingöl Cingöz Recai filminin galasına Kısmetse Olur yarışmacısı Didem Delen ile birlikte geldi. İddiaya göre ikili gece boyunca birbirinin yakın markajındaydı.

ADNAN'DAN EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Kısmetse Olur yarışmacısı Didem Delen, aynı yarışmadaki damat adayı Adnan Kızıltaş ile birlikteydi. Çiftin ayrılık nedeni ise trajikomikti. İddiaya göre ayrılığın nedeni, programın birincisi olan ve yarışmadaki diğer adaylarla da flört ettiği ileri sürülen Adnan Kızıltaş'ın Didem Delen'e sahte bir yüzükle evlilik teklifi etmesi.

KUYUMCUYA GİDİNCE ŞOK OLMUŞTU

Adnan Kızıltaş'ın aldığı yüzük Didem Delen'in parmağına büyük gelince genç kadın yüzüğün ölçüsünü küçültmek için kuyumcuya gitti. Tektaşının küçültülmesini istediğini belirten Didem Delen aldığı yanıtla şoke oldu. Kuyumcu, yüzüğün değerinin 5 TL, küçültme işleminin en az 20 TL olduğunu dile getirince Didem Delen, soluğu sevgilisinin yanında aldı. Sahte yüzük nedeniyle sert bir kavgaya tutuşan çift ayrılık kararı aldı.