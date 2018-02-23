Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Hayatında 3 kez oy kullandığını açıklayan Bingöl, bir kez SCHP'ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder'e ve bir kez de AK Parti'ye oy attığını ifade etti.

İşte Yavuz Bingöl'ün açıklamalarından ara başlıklar...

"KENDİMİ SOLCUYUM DİYEREK KATEGORİZE ETMEK İSTEMİYORUM"

Yavuz Bingöl, ''Hala solcu musunuz?" sorusuna "Aslında bence insan önemli. İnsanın iç dünyası; vicdandan, sevgiden, barıştan, kardeşlikten yana olmak... Bu söylediğim kelimeler sadece solculara ait kelimeler mi? Hayır, öyle değil. Kendimi 'solcuyum' diyerek kategorize etmek istemiyorum.

"DENİZ GEZMİŞ'LER TARAFINDAN ANLATILAN ROMANTİK DUYGULARA KAPILMIŞTIK"

Biz Che Guevara, Deniz Gezmiş'ler tarafından anlatılan, o romantik duygulara kapılmış gençlerdik. Ama işin aslı, günümüzde artık öyle değil." diye yanıt verdi.

"3 KEZ OY KULLANDIM"

Hayatında 3 kez oy kullandığını söyleyen Bingöl, "Özel olarak bir şey söyleyeyim. Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim." dedi.

Yavuz Bingöl: Yandaş değilim uyumluyum ViDEO

"MİLLET DEVLETE HAKSIZLIK EDİYOR"

Bingöl, "Bence devlete ve ülkeye haksızlık yapan bir toplum var. Eskiden devlet millete haksızlık ediyordu şimdi millet devlete haksızlık ediyor. Memlekete, ülkeye sahip çıkmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

"YANDAŞ DEĞİL UYUMLUYUM"

Yavuz Bingöl, ''Yandaş mısınız?'' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Tabii ki değilim, ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi? İnsanın ruhunda insanın yaratılışında var bu. Diyalog kurarak çözmemiz lazım. Bu ülke hepimizin, Devletin tepesindeki seçilmiş insana mesela Cumhurbaşkanı’na onu aşağılamak ya da hakaret etmek doğru mu? Bence değil. Ben hiçbir zaman böyle bir yol tercih etmem. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama şu anda bizim Cumhurbaşkanı’mız. Ülkenin durumu belli, Irak’ın Suriye’nin durumu belli. Bizim ülkemize karşı bir art niyet var. 40 yıldır bir terör var 60 bin insanımız kaybetmişiz. İnsanlar birbirini sevmekten vazgeçtiği gibi bu ülkeyi de sevmekten vazgeçtiler galiba."