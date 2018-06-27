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Yavuz Bingöl'den seçim yorumu

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimini değerlendirdi.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 11:53..
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Yavuz Bingöl'den seçim yorumu

Yavuz Bingöl, son seçim mitinginde Eyüp Sultan türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin önünü açacağını söyledi.

"ÇOK HEYECANLIYDIK"

Bingöl,  "Çok önemli bir seçimdi ve hepimiz çok heyecanlıydık. Rahat ve vakur olan tek kişi Reis'ti. Kazanacağını biliyordu... Son seçim mitingini Eyüp Sultan'da yaptı, namazı kendisi kıldırdı, Kur'an okudu, dua etti. Zafer gününü gören bir komutan edasıyla çıktı Eyüp Sultan'dan.

"ONUN BAŞARISI ÜLKENİN BAŞARISIDIR"

Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepimiz ülkemiz ve geleceğimiz için onunla beraber çalışmalıyız, bıkmadan usanmadan... Tüm kalbimiz, desteğimiz, milletle beraber Cumhurbaşkanımız'ın başarısı içindir. Onun başarısı, ülkenin ve milletin başarısıdır." dedi.

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