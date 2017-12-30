Yavuz Sultan Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü

Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu önünde başlayan etkinlikte, Yavuz'u canlandıran kişi ve beraberindeki atlılar mehter takımı ve sancaklar eşliğinde ilçe merkezine kadar yürüdü.
Atlılar, Atatürk Bulvarı'nda Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ve vatandaşlarca karşılandı.
Ardından Hükümet Konağı önüne kurulan padişah otağına geçildi. Burada misafirlere şerbet ikram edildi.
Kaymakam Yüce, yaptığı konuşmada, canları, kanları pahasına bizlere bu toprakları bırakan ecdada şükranlarını sunduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Antakya Belediyesi Mehter Takımı konseri ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Misafirlere yöresel yemek olan etli aş ile kuru fasulye ikram edildi.