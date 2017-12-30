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Yavuz Sultan Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü

Osmanlı İmparatorluğu 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in, 1517 yılındaki Ridaniye Savaşı sonrası, Suriye topraklarından Yayladağı'na girişinin 500. yıl dönümü nedeniyle ilçede etkinlikler düzenlendi.

AA | 30.12.2017 - 16:44..
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Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu önünde başlayan etkinlikte, Yavuz'u canlandıran kişi ve beraberindeki atlılar mehter takımı ve sancaklar eşliğinde ilçe merkezine kadar yürüdü.

Yavuz Sultan Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü

Atlılar, Atatürk Bulvarı'nda Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ve vatandaşlarca karşılandı.

Yavuz Sultan Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü

Ardından Hükümet Konağı önüne kurulan padişah otağına geçildi. Burada misafirlere şerbet ikram edildi.

Yavuz Sultan Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü

Kaymakam Yüce, yaptığı konuşmada, canları, kanları pahasına bizlere bu toprakları bırakan ecdada şükranlarını sunduğunu belirtti.

Yavuz Sultan Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü

Konuşmaların ardından Antakya Belediyesi Mehter Takımı konseri ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Misafirlere yöresel yemek olan etli aş ile kuru fasulye ikram edildi.

Yavuz Sultan Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü

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