Drone Yarışçıları Spor Kulübü, İSBAK, İzkreatif, Türkiye Hava Sporları Fedarasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile “Türkiye Drone Şampiyonası 2018” tanıtımı için drone pilotları İstanbul’da akrobasi gösterisi yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde uçan yarış droneleri, pilotları tarafından köprünün Avrupa Yakası’nda bulunan ayakları hız pisti olarak kullanıldı. Köprünün en yüksek noktası olan 322 metreye saniyeler içinde çıkan droneler, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla köprünün ayaklarından aşağı doğru indi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde drone'lar uçtu ViDEO

AKROBASİ YAPTILAR

Nefes kesen gösteride droneler kimi zamanda köprünün ayaklarının altından hızla dolanarak akrobasi hareketleri de yaptı. Ayrıca Galata ve Kız kulesi etrafında akrobasi gösterisi yapan dronelerde kimi zamanda ufak kazaların yaşaması da kameralara yansıdı.

DERECEYE GİRENLERE MİLLİ TAKIM YOLU

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan yarış drone’ların kullanıldığı ’Türkiye Drone Şampiyonası 2018’e katılmak için lisanslı drone pilotu olmak ve en az 10 yaşını doldurmak gerekiyor. Yarışmada dereceye giren drone pilotları, Türkiye Drone Milli Takımı’na girmeye hak kazanacak. Ayrıca final etabında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verilecek.

Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanmaya başladıklarını kaydeden Drone Yarışçıları Spor Kulübü Başkanı Göksel Kervancı, "Eylül ayında kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde yarışlar yapacağız. Biz İstanbul’un incisi ve mükemmel bir yapı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde akrobasi ve hız gösterimize start verelim istedik. Akrobasi gösterilerimize Galata ve Kız kulesi ile de devam ettik. Burada güvenlik önlemlerimiz alınmış profesyonel arkadaşlarımız bize akrobasi gösterisi yapıyor" şeklinde konuştu.