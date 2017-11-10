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Yavuz Sultan Selim Köprüsü Münih’te tanıtıldı

Dünyanın en geniş aralıklı köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Münih'te düzenlenen bir sergide görücüye çıktı.

10.11.2017 - 14:35
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Türkiye’de ve yurt dışında projeler yürüten İçtaş İnşaat ile İtalya menşeli uluslararası inşaat şirketi Astaldi ortaklığında kurulan ICA’nın gerçekleştirdiği İstanbul Boğazı’nın üçüncü köprüsü, Münih’te tanıtılıyor.

Almanya'nın Münih kentindeki OskarVon Miller Forum’da düzenlenen ve dünya çapında yüzden fazla projenin yer aldığı 10 Kasım 2017- 14 Ocak 2018 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak Visionaries and Everyday Heroes (Vizyonerler ve Gündelik Kahramanlar) sergisi, bugün düzenlenen basın toplantısı ve açılış resepsiyonu ile tanıtıldı. Sergide tanıtılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü büyük ilgi gördü.

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Münih’te tanıtıldı

“MÜHENDİSLİK, TOPLUMA EN BÜYÜK HİZMETLERDEN BİRİ”

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Oskar Von Miller Forum Direktörü Werner Lang, böyle bir sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyduklarını, halkın gözünde mühendislik mesleğinin imajının gelişmesi adına önemli bir adım attıklarını söyleyerek, bu mesleğin toplum için en büyük hizmetlerden biri olduğunun altını çizdi. Mühendislerin, insanların güvenliğini sağlıyor olmanın tatminini duyduklarını ifade eden Lang, bir inşaatı ele alırken, su tesisatı, atık, enerji korunumu ve dağıtımının yanı sıra ulaşım ve hareket gibi çok çeşitli unsurları dikkate aldıklarını hatırlattı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Münih’te tanıtıldı

Köprülerin hem ulaşımın kilit bir unsuru olarak insan hayatını kolaylaştırdığını, hem de insanlığın birbirine bağlanması adına sosyal ve duygusal bir değerinin olduğunun altını çizen Wolff, yaptığı açıklamada ise Yavuz Sultan Selim köprüsünü neden bu sergiye dâhil ettiklerini ve tanıtmaya değer gördüklerini söyledi.

Wolff, klasik anlamda asma köprü inşaatının uzun bir geçmişi olduğunu, ancak Fransa’da 2004 yılında inşa edilen Millau Viyadüğünün klasik asma köprü tasarım ve mühendisliği üzerine ciddi yenilikler kattığını belirtti. Wolff, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hem bin 408 metre uzunluğu, hem de 59 metrelik genişliği ile mühendislik alanında Millau Viyadüğü gibi büyük bir atılım olduğunu ifade etti.

"YAVUZ SULTAN SELİM ÇARPICI BİR ÖRNEK"

Diyagonal halatlı asma köprünün, çok daha uzun mesafeleri birbirine bağlamayı mümkün kıldığını belirten Wolff, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bu alanda çarpıcı bir örnek olduğunu ifade etti.

Wolff, uzunluk yönünden Asya’da emsallerinin olduğunu ancak Yavuz Sultan Selim köprüsünün farkının, modern schrägseil (diyagonal halatlı) köprü teknolojisiyle yapılmış en uzun ve geniş köprülerden biri olmasından kaynaklandığını söyledi. Wolff ayrıca köprüde kullanılan çelik halatların da bu zorlu göreve uygun kalite ve teknolojide olduğunu belirtti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Münih’te tanıtıldı

DÜNYADAN ÇARPICI MÜHENDİSLİK ESERLERİ

Boğaz’ın üçüncü köprüsü, Oskar Von Miller Forum’da "bin 408 metrelik uzunluğuyla İstanbul Boğazı üzerinde uzanarak Avrupa ve Asya’yı birleştiren asma köprü” şeklinde tanıtılıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Münih’te tanıtıldı

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