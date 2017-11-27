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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne girişte bir araçta yangın çıktı. Köprü trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 13:22..
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne girişte bir araçta yangın çıktı. Köprü trafiğe kapatıldı.

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