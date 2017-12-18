taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Yavuz Yılmaz'a son görev

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesi Gayrettepe’deki özel hastaneden alınarak, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’ne getirildi.

DHA | 18.12.2017 - 13:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulunan Yavuz Yılmaz için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde devlet erkanı, siyaset ve spor camiasından birçok ismin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Yavuz Yılmaz'a son görev

DEVLET ERKANINDAN GENİŞ KATILIM

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz, amcası Turgut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz , Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz,amcası Turgut Yılmaz, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, iş adamları Ali Ağaoğlu, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu, ile iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yavuz Yılmaz'a son görev- VİDEO

Yavuz Yılmaz'a son görev

KARDEŞİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz ağabeyinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tabuta elleriyle dokunan Hasan Yılmaz uzun süre ağabeyinin tabutuna baktı.

Yavuz Yılmaz'a son görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Yılmaz oğlu Hasan Yılmaz ve MHP Genel Başkanı'yla omuza omuza, aynı safta cenaze namazını kıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Bu sırada Mesut Yılmaz ve Hasan Yılmaz’ın gözlerinin dolduğu görüldü. Helalliğin alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı baba Mesut Yılmaz ile birlikte Yavuz Yılmaz’ın tabutuna omuz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze aracına kadar giderek cenazeyi uğurladı. Cenaze aracına omuzlarda taşınan Yavuz Yılmaz’ın naaşı toprağa verilmek üzere Kanlıca Mezarılğı’na götürüldü.

Yavuz Yılmaz'a son görev

Yavuz Yılmaz'a son görev

Yavuz Yılmaz'a son görev

Yavuz Yılmaz'a son görev

Yavuz Yılmaz'a son görev

Yavuz Yılmaz'a son görev

Yavuz Yılmaz'a son görev

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM