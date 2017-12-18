Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulunan Yavuz Yılmaz için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde devlet erkanı, siyaset ve spor camiasından birçok ismin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

DEVLET ERKANINDAN GENİŞ KATILIM

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz, amcası Turgut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz , Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz,amcası Turgut Yılmaz, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, iş adamları Ali Ağaoğlu, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu, ile iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yavuz Yılmaz'a son görev- VİDEO

KARDEŞİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz ağabeyinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tabuta elleriyle dokunan Hasan Yılmaz uzun süre ağabeyinin tabutuna baktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Yılmaz oğlu Hasan Yılmaz ve MHP Genel Başkanı'yla omuza omuza, aynı safta cenaze namazını kıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Bu sırada Mesut Yılmaz ve Hasan Yılmaz’ın gözlerinin dolduğu görüldü. Helalliğin alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı baba Mesut Yılmaz ile birlikte Yavuz Yılmaz’ın tabutuna omuz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze aracına kadar giderek cenazeyi uğurladı. Cenaze aracına omuzlarda taşınan Yavuz Yılmaz’ın naaşı toprağa verilmek üzere Kanlıca Mezarılğı’na götürüldü.