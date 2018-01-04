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Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısından duygulandıran mesaj

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulunmuştu.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 12:15..
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz, dün gece sosyal medya hesabından duygusal mesajlar paylaştı.

"ÖLÜM GİBİ BİR ŞEYDİ"

Yavuz Yılmaz ile fotoğraflarını paylaşan Sapmaz "Severken ayrılmayı da yaşamıştık. Şairin dediği gibi 'Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi' " notunu düştü.

Yavuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden Sapmaz, eski nişanlısının son buluşmalarında kendisinden en beğendiği fotoğrafı istediğini belirterek "O gün 'yok' demiştim. Unuttuk ve bende kaldı. Ziyaretimde götürdüm ve sözümü tuttum" yazdı.

Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısından duygulandıran mesaj

Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısından duygulandıran mesaj

Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısından duygulandıran mesaj

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