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Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili detaylar

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili detaylara saatler ilerledikçe ulaşılıyor.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 12:59..
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Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili detaylar

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın iki oğlundan biri olan Mehmet Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla gözler, olayın gerçekleştiği eve döndü.

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti-VİDEO

SABAH İÇİN SÖZLEŞTİLER

Habertürk muhabirinin canlı yayında Beykoz'daki evin önünden aktardığı bilgiye göre; "Yavuz Yılmaz, akşam koruması ve şoförüyle birlikte eve geldi. Sabah tekrar işe gitmek üzere konuştular ancak sabah olduğunda koruma ve şoförü Yılmaz'a ulaşamadı, kapının ve telefonun açılmaması üzerine tek yaşadığı eve çilingiryardımıyla eve girildiğinde yatağında ölmüş vaziyette bulundu."

Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili detaylar

Öte yandan Yılmaz'ın cenazesi, Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

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