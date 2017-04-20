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Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbesine döndü

Yavuz Sultan Selim'in 500 yıllık kaftanı 12 yıl sonra yeniden türbesinde..

20.04.2017 - 08:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın üzerindeki örtüyü birlikte kaldırdıkları Yavuz Sultan Selim'in kaftanının 12 yıl sonra yeniden türbesine döndüğünü ortaya çıktı.

Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in, hilafetin Osmanlı'ya geçtiği Mısır Seferi dönüşünde giydiği ve 'Öldüğümde mezarımın üstüne örtüle' diye vasiyet ettiği 500 yıllık kaftanı, 12 yıl aradan sonra ait olduğu yere, Yavuz Sultan Selim Türbesindeki sandukayı çevreleyen vitrin düzeneğine yerleştirildi.

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbesine döndü

"ATÖLYEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ"

Habertürk'ün haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan kaftanla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yavuz Sultan Selim Türbesindeki sanduka üzerinde sergilenen Yavuz Sultan Selim'in kaftanı, fiziki durumunun zayıf olması nedeniyle 2005-2006 arasında Milli Saraylar Tekstil Atölyesine götürüldü. Restorasyon ve konservasyonu yapıldıktan sonra uygun muhafaza, güvenlik ve teşhir şartları olmaması nedeniyle türbedeki yerine konulmadığı için müze müdürlüğü deposunda muhafaza edildi" denildi.

Türbedeki kaftan, 17 Nisan'da üzerindeki örtü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından kaldırılarak ziyarete açıldı.

CAM DÜZENEKTE SERGİLENECEK

2015'in kasım ayında kaftanın sandukasının üzerine örtülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, "Ancak eser bozulmaya müsait olduğu için sanduka üzerine hazırlanacak düz cam bir düzenek üzerinde sergilenmesine karar verildi. Bunun üzerine kaftan, 2016 Şubat ayında İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'ne nakledildi" ifadeleri kullanıldı.

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