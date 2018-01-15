Yaya geçidinde yayaya yol vermediler: Feci kaza kamerada

Ortaköy’de bir yalıda çalışan Muzaffer Vala Başar (50), geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde evine gitmek üzere iş yerinden çıkarak yürüyemeye başladı. Saat 18.15'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak, araçlar yaya geçidinden geçen kadına yol vermek yerine durmayarak yollarına devam etti.

ÖNCE BELEDİYE OTOBÜSÜ ÇARPTI

Karşıya geçemeyip seyir halinde olan araçların arasında kalan kadına, Selman Sakarya idaresindeki belediye otobüsü çarptı.

SAVRULUNCA BİR DE KAMYONET ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle karşı istikamete savrulan kadının üzerinden bir de o esnada seyir halinde olan kamyonet geçti.

Yaya geçidinde feci ölüm - VİDEO

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Başar, ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.