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Yaya geçidinde yol vermeyen araç radara yakalandı

Amasya'da yaya geçidinde anne ve bebeğine yol vermeyen araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası yazıldı.

AA | 10.11.2018 - 05:04..
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Trafik polisi radar ekibinin Karacaoğlan Caddesi'ndeki denetimleri sırasında bir annenin çocuk arabası ile yaya geçidinden geçerken, bir aracın yayaya yol vermemesi radar kamerasına yansıdı.

ARKADAN GELEN ARAÇ DURMADI

Amasya Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaya geçidinde ilk aracın durmasından sonra, arkadan gelen diğer araç, öndeki aracın sağından geçip yoluna devam ederek, anne ve çocuğunu tehlikeye düşürdü.

Araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası verildi.

Yaya geçidinde yol vermeyen araç radara yakalandı

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