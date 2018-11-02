1 İstanbul'da bitcoin hırsızlığı operasyonu İstanbul'da sanal para birimi "bitcoin" hırsızlığı yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

2 Yaya geçidinden geçen kadına araç çarptı Tokat'ta kaydedilen görüntülerde, frene basmayan aracın yaya geçidindeki kadını yola savurduğu görülüyor.

3 Dolar dibi gördü Dolarda yaşanan dalgalı kur, yerini düşüşe bıraktı, eğimli ivme bugün 5,4515 seviyelerine kadar geldi. Bu rakam en düşük seviye olarak verilere yansıdı.

4 Edebiyat konulu karikatürler Karikatürler hepimizin yüzünü güldürür. Konusu edebiyat olan karikatürlerden bir derleme ile gülümseyelim...

5 Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunan basınında ROKETSAN ve ASELSAN'ın katkılarıyla üretimi ve tesleri yapılan Atmaca deniz füzesi seri üretime geçiyor. bu durum Ege'de sınır ihlalleri yapan Yunanistan'ı tedirgin etti.

6 Irak'ın kuzeyine hava harekatı : 6 terörist öldürüldü Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist dün ise Metina bölgesinde 2 terörist öldürüldü.