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Yaya geçidine otomobilini park eden kadına ilginç tepki

İzmir'in Balçova İlçesi'nde, otomobilini yaya geçidine park eden kadın sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.

17.10.2017 - 09:58
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İzmir'in Balçova İlçesi'nde, yola park eden sürücüye tepki gösterildi. Bazı vatandaşları ise otomobilin üzerine "Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım" yazısı yapıştırdı.

Yaya geçidine otomobilini park eden kadına ilginç tepki

Yaya geçidine otomobilini park eden kadına tepki VİDEO

SÜRÜCÜ YAYALARLA TARTIŞTI

İnönü Caddesi Üçkuyular Meydanı'nda bir kadın sürücü otomobilini yaya geçidine park ederek, aracının başından ayrıldı. Uzun süre gelmeyen kadın sürücüye vatandaşlar tartıştı.

Otomobilin üzerine "Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım", "Yaya geçidi ve engelli rampası sığırım" yazıları yapıştırıldı. Bu sırada otomobilin yanına gelen kadın sürücü yazıları görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadın, sürücüye tepki gösterdi.

Yaya geçidine otomobilini park eden kadına ilginç tepki

OTOMOBİLİYLE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Yaşlı kadın, "Benim evimde hasta var, buraya hangi hakla arabanı koyarsın, burası yaya geçidi" diye konuştu. Çevresindekilerden özür dileyen kadın sürücüye tepkiler dinmedi. Hatasını anlayan kadın sürücü otomobiline binerek caddeden uzaklaştı.

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