Yaya Tüneli Projesi sondaj çalışmaları başladı

İstanbul için yeni bir proje daha başlamış durumda. Boğazın altından tüp tüneller ile yapılması planlanan Yaya Tüneli Projesi kapsamında sondaj ekiplerinin hummalı çalıştığı belirtildi. Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirmesi planlanan "Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" için ilk adım atıldı.

TOPBAŞ'IN EN ÖNEM VERDİĞİ PROJELERDEN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın "ustalık döneminin en önemli eserlerinden biri" olarak tanımladığı Üsküdar ile Kabataş'ı denizin altından birbirine bağlayacak olan projenin sondaj ihalesinin sonuçlandığı belirtildi.

ÜSKÜDAR-KABATAŞ ARASINDA OLACAK

Bu kapsamlar içerisinde Kabataş açıklarına getirilen sondaj gemisi ile başlayan çalışmalar yakından incelendi. İki kıtayı denizin altından yayalar için birbirine bağlaması planlanan Üsküdar- Kabataş arasındaki tünel, iki kilometre uzunluğunda yapılacak. Denizin 20 metre altından geçecek ve iki katlı tünelin üst katını yayalar ayrıca 1 adet bisiklet yolu bulundurulacak. Tünelin alt katında ise lastik tekerlekli elektrikli araçların trafik akışına sağlanacak.