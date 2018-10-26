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Yayalara öncelik vermeyen sürücülere yeni tarifeden ceza

Tokat’ta uygulama yapan trafik ekipleri yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen araç sürücülerine yeni yüzde 100 zamlı tarife olan 488 TL’den ceza uyguladı.

İHA | 26.10.2018 - 17:06..
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Yayalara öncelik vermeyen sürücülere yeni tarifeden ceza

TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile yaya geçitlerinde, yayalara öncelik vermeyen sürücülere uygulanacak ceza 235 TL’den 488 TL’ye çıkarıldı.

Meclis’ten geçen trafik cezalarını artıran değişiklikler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılan uygulamada vatandaşlara yeni yürürlüğe giren ceza miktarları uygulanmaya başladı.

Yayalara öncelik vermeyen sürücülere yeni tarifeden ceza

UYGULAMA YAPILDI

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarında uygulama yaptı.

Radar aracı ile yayalara öncelik vermeyen araç sürücüleri kayıt altına alınarak ceza uygulandı. Yürürlüğe giren yeni trafik cezaları ile karşılaşan araç sürücüleri ise ceza miktarına tepki gösterdi.

Yayalara öncelik vermeyen sürücülere yeni tarifeden ceza

Yayalara öncelik vermeyen sürücülere yeni tarifeden ceza

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