Bursa’da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için aracının direksiyonunu kıran sürücü, bir kamyonete çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

Yayaya çarpmamak için kendi canını tehlikeye attı

Nüfus müdürlüklerine, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbașkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde vatandaşlarca 511 bin 597 yerleșim yeri beyanı yapıldı

Gaziantepspor 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Mehmet Kızıl ve Hasan Şahin eşit sayıda oy alınca, kazananı yazı-tura atışı belirledi.

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TSK'ya emniyetli cep telefonu geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yerli ve milli teknolojiye sahip ürünlerle güçlendirilmesi çalışmaları hızla devam ediyor. Bunlar arasında "Emniyetli Cep Telefonu Projesi" de var.