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Yayaya çarpmamak için kendi canını tehlikeye attı

Bursa’da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için aracının direksiyonunu kıran sürücü, bir kamyonete çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

İHA | 13.05.2018 - 13:31..
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Bursa’dan İnegöl istikametine 16 KNC 02 plakalı hafif ticari aracı ile giden Şenol Çeber (29), İnegöl-Bursa karayolu Şehitler Mahallesi mevkiinde karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarpmamak için hamle yaptı.

Yayaya çarpmamak için kendi canını tehlikeye attı

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, mobilya mağazasının önünde park halindeki 16 KJS 10 plakalı kamyonete çarpıp firmanın yanındaki tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü, araç içerisinde sıkıştı.

Yayaya çarpmamak için kendi canını tehlikeye attı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayaya çarpmamak için kendi canını tehlikeye attı

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