Yayayı öldüren sürücüsüz UBER'in frenleri devrede değildi

ABD'de, Mart ayında bir yayanın ölümüne neden olan UBER'in sürücüsüz aracının, kaza raporu açıklandı. Meydana gelen kazanın frenlerdeki devre probleminden dolayı gerçekleştiği anlaşılırken, hayatını kaybeden yayaya yapılan uyuşturucu testinde ise sonuçlar pozitif çıktı.

YAYAYI ÇARPIŞMADAN 6 SANİYE ÖNCE FARK ETTİ

Olayla ilgili araştırmasını yürüten ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), kazayla ilgili ön raporunu yayımladı. Raporda, UBER'in sürücüsüz aracının yayayı çarpışmadan 6 saniye önce fark ettiği, bu sırada aracın saatte 43 mil (69 kilometre) hızla gittiği belirtildi.

FRENLER DEVREDE DEĞİLDİ

UBER'in sürücüsüz araç sistemi yazılımının yayayı ilk başta bilinmeyen bir cisim, sonra bir araç, daha sonra da bir bisiklet olarak algıladığına yer verilen raporda, çarpışmadan 1,3 saniye önce sistemin acil durum frenine ihtiyaç duyuldu.

Raporda, UBER'in sürücüsüz aracının bilgisayar kontrolü altındayken acil durum frenlerinin devrede olmadığına dikkat çekerken, aracın içinde operatörlük yapan kişinin müdahalesinin beklendiği, ancak sistemin operatörü uyarmak için dizayn edilmediği anlaşıldı.

Operatörün, çarpışmadan yarım saniye önce direksiyona müdahale ettiği ve çarpışmadan yarım saniye sonra da frene bastığının belirtilen raporda, NTSB ile yapılan görüşmede kadın operatör, kaza anında sürücüsüz araç sistemini gözlemlediğini söyledi.

YAYANIN TOKSİKOLOJİ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Raporda, yayanın karşıdan karşıya geçtiği noktanın yeteri kadar aydınlık olmadığı, kendisinin koyu renkli elbiseler giydiği, yanında ittiği bisikletinin reflektörleri olmadığı ve karşıdan karşıya geçerken UBER aracının geldiği yöne doğru çarpışmanın son anına kadar bakmadığı kaydedildi.

Ayrıca, yolun kenarında yayaların 110 metre ileride bulunan yaya geçidini kullanmalarını gösteren bir tabelanın olduğuna dikkat çeken raporda, kazadan sonra yayaya yapılan toksikoloji testinde metamfetamin ve marihuana için pozitif sonuçlar çıktı.

Arizona'nın Tempe kentinde 18 Mart'ta yerel saatle 22.00'de meydana gelen kazada 49 yaşındaki Elaine Herzberg adlı kadın hayatını kaybederken, UBER, ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığını duyurmuştu.