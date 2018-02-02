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Yaylada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Düzce'de arazi araçlarıyla Sinekli Yaylası'na çıkan ve dönüşte yola devrilen ağaçlar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi, ekipler tarafından 10 sat süren çalışmayla kurtarıldı.

AA | 02.02.2018 - 10:15..
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Gezi amacıyla 5 arazi aracıyla Kaynaşlı-Abant arasında bulunan Sinekli Yaylası'na çıkan 12 kişi güzergahtan dönüşte ağaçların yola devrildiğini gördü.

Yaylada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Geri manevra yaparak farklı bir yol kullanmak isteyen grup, bazı araçların kara saplanması nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

10 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Durumu Düzce Safari Off Road (DÜSOF) Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak'ı arayarak bildiren grup, yaklaşık 10 saat sonra kulüp üyelerinin bölgeye ulaşmasıyla kurtarıldı.

Yaylada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Ağaçların kesilerek yoldan kaldırılmasının ardından 12 kişilik grup, kent merkezine getirildi.

Kurtarılan kişilerin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.

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