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Yaylada mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Düzce'de Çiçekli Yaylası'nda mahsur kalan 6 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

AA | 06.01.2018 - 01:26..
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Gezi için gittikleri Düzce'deki Çiçekli Yaylası'nda 2 çocuklu bir aile mahsur kaldı. Araçları çamura saplandığı için çıkamayan 6 kişilik ailenin imdadına jandarma yetişti.

Yaylada mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

3 SAAT ÇIKAMAYINCA JANDARMAYI ARADI

Alınan bilgiye göre, A.E, gezi için ailesiyle Beyköy beldesine bağlı Çiçekli Yaylası'na gitti. Ailenin aracı dönüşte yolun karlı olması nedeniyle yoldan çıkarak çamura sapladı.

Yaklaşık 3 saat boyunca bulundukları yerden çıkmaya çalışan aile başarılı olamayınca, durumu telefonla Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Arazi araçları ile bölgeye hareket eden ekipler, 2 saat süren zorlu yolculuk sonrası aileye ulaştı. Ekipler, 2'si çocuk 6 kişiyi araçlara alarak, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

Soğuktan etkilenen aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaylada mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

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