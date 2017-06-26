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Yayladağı'nda kaza: 4 ölü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobille çarpışan sepetli motosikletteki 2 kardeş ile yanındaki eşleri yaşamını yitirdi.

26.06.2017 - 02:25
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Kaza, gece yarısı sıralarında Yayladağı-Samandağ karayolu Eğerci mevkiinde meydana geldi. Hakan Keser yönetimindeki 31 H 2540 plakalı otomobil, bayram ziyaretinden dönenlerin üzerinde bulunduğu sepetli motosiklete arkadan çarptı. Kazada, Abdullah Sevim ve eşi Gülbahar Sevim ile Mehmet Sevim ve eşi Zühre Sevim yaşamını yitirdi.

Yayladağı'nda kaza: 4 ölü

Abdullah ve Mehmet Sevim kardeşler ile eşleri Gülbahar ve Zühre Sevim'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kondu.
Otomobil sürücüsü Hakan Keser gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayladağı'nda kaza: 4 ölü

Yayladağı'nda kaza: 4 ölü

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