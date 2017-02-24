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Yaylalı'nın intiharı darbe girişimi iddianamesinde

Aldığı bir disiplin cezası nedeniyle mesleğe kabul edilmeyen hâkim adayı Didem Yaylalı'nın intiharı darbe girişimi iddianamesinde yer aldı.

24.02.2017 - 07:50
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Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Can Tuncay'ın hazırladığı darbe girişimine ilişkin iddianamede, örgütün ‘yargı yapılanmasına' da yer verildi.

FETÖ'NÜN TEHDİT VE ŞANTAJLARI

Örgüt üyelerinin ‘paralel yapılanma' için tehlikeli gördükleri kişileri etkisiz hale getirmek amacıyla baskı, tehdit, şantaj, gibi yöntemleri kullandığı anlatıldı. İddianamede, Adalet Akademisi'nin hâkim - savcı adayları yönünden fişleme merkezine dönüştürüldüğü, kendilerinden olmayanların mesleğe kabullerini engellemek amacıyla usulsüz soruşturmalar yapıldığı belirtildi.

UĞRADIĞI HAKSIZLIKLAR SONUCU İNTİHAR ETTİ

Hakkında usulsüz soruşturma açılarak disiplin cezası tayin edilen, bu ceza gerekçe gösterilerek mesleğe kabul edilmeyen hâkim adayı Didem Yaylalı'nın da Yarbay Ali Tatar gibi uğradığı haksızlıklara dayanamayarak intihar ettiği belirtildi.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2009'da mezun olan Didem Yaylalı, hâkimlik sınavını geçtikten sonra atanmasına bir hafta kala, ‘eksik imzalı belge sunduğu', ‘idareye yalan beyanda bulunduğu' iddiasıyla disiplin cezası aldı.

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