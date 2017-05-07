Yayman: Game of Thrones izleyeceğinize Osmaniye'yi gezin

Yayman, ilk olarak tarihi Toprakkale'yi ziyaret etti. Osmaniye Valisi Kerem Al, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Suat Önal, kamu kurum temsilcileriyle kaleyi gezen Yayman, yetkililerden bilgi aldı.

Osmaniye Valiliğince yaptırılan Karaçay Rekreasyon alanını da ziyaret eden Yayman, daha sonra yapımı süren Osmaniye Müzesi'nde incelemelerde bulundu.



Müze ziyaretinin ardından tarihi Roma dönemine kadar uzanan Kastabala Antik Kenti ve Kastabala Kalesi'ni dolaşan Yayman'a kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi.





Türkiye'nin en önemli açık hava müzelerinden olan ve Hitit dönemine ait eserlerin sergilendiği Aslantaş Açık Hava Müzesi ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yayman, Hataylı olduğunu ve bu zamana kadar Çukurova hakkında çok şey bildiğini sandığını belirterek, şunları söyledi:



"Fakat bu gezimizi iyi ki yapmışız. Gerçekten birçok tarihi ana şahitlik ettik. Vatandaşlarımızı kaleler şehri olan Osmaniye'ye davet ediyoruz. Buraların, bu eserlerin her birinin hikayesi var. Hitit medeniyetinin devamını burada görebiliyoruz. Buralarda Bakanlık olarak çalışmalarımız olacak. Bu eserlerin ayağa kalkması ve tanıtılması bağlamında Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız."





TANITIM KİTABI HAZIRLANACAK

Yapacakları ilk işin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı Osmaniye'ye getirmek olduğunu dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"Osmaniye'yle ilgili bir tanıtım kitabı hazırlayacağız. Osmaniye'yi tanıtan İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça bir tanıtım filmi hazırlayacağız. Ünlü seyahat yazarları ve gazete eklerini buraya çağıracağız. Toprakkale'nin restorasyon ve rekreasyonunu önümüzdeki yılın programına aldıracağız. Kültürel eserlerin ayağa kalkması hususunda çalışmalarımız olacak. Osmaniye'nin tarihine, kültürüne, 5 bin yıllık eserlere küçücük bir katkımız olursa mutlu hissederiz.

Burada tarih var. Kadim zaman insanlarının nasıl yaşadıklarını, günlerini nasıl geçirdiklerini öğrenmek isteyenler "Game Of Thrones" izleyene kadar Osmaniye'ye gelsinler ve buradaki tarihi yerleri görsünler."