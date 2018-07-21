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Yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları adıyla 21 branşta başlattığı ücretsiz eğitimlere 8 bin 500 çocuk kaydoldu.

DHA | 21.07.2018 - 09:45..
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Basketbol antrenörü Kadir Saygılı, hedeflerinin 10 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 18 Haziran'da Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları adıyla başlayan, 6-15 yaş arası çocuklara 21 branşta ücretsiz verilen faaliyetlere şu ana kadar 8 bin 500 çocuk eğitim görecek.

Yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu


KIŞ İÇİN HEDEF 10 BİN ÖĞRENCİ

İstanbul'un 27 ilçesinde 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan eğitimler tüm hızıyla sürerken, İBB'de basketbol antrenörü olarak görev yapan Kadir Saygılı, "Belediyenin okullarımıza yapmış olduğu salonlarda çocuklarımızın spor yapmalarını sağlıyoruz. İstanbul genelinde yaklaşık 8 bin 500 çocuğumuza ücretsiz olarak eğitim vermekteyiz.Burada amacımız çocuklara ücretsiz eğitim vererek spordan faydalandırmak. Spor çocukları sosyalliğe itiyor. Evde oturup bilgisayar başında kalmıyorlar ya da sürekli ellerinde telefonla uğraşmıyorlar. Buraya geldiklerinde aktif bir şekilde arkadaşlarıyla spor yapmış oluyorlar. Kış dönemi için de hedefimiz 10 bin kişiye eğitim vermek." diye konuştu.

Yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu

Yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu

Yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu

Yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu


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