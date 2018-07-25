Yaz okulu için Almanya’dan geldiler

Almanya’da yaşamını sürdüren Türk aileler ile Türkiye arasındaki bağların geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Başarılı Türk-Alman Öğrenciler için Yaz Okulu etkinliğinin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi.

KÜLTÜRELE TKİNLİKLERE KATILDILAR

Hem üniversite öğrencisi olma deneyimi, hem de sosyal ve kültürel etkinliklere katılma olanağı sağlayan etkinlik boyunca öğrenciler, mühendislik, mimarlık, psikoloji, hukuk, işletme gibi bölümlerin örnek derslerine katıldı. Ayrıca İzmir’in çeşitli müzelerinin yanı sıra Çeşme, Alaçatı ve Şirince’ye ziyarette bulundular.