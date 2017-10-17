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Yaz saati uygulamasında yıllık bilanço

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında tekrar gündeme gelen yaz saati uygulamasının yıllık bilançosu açıklandı.

17.10.2017 - 11:09
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İstanbul Teknik Üniversitesi, bir yılını dolduran yaz saati uygulaması hakkında rapor hazırlayarak Enerji Bakanlığı'na sundu.

İTÜ heyeti hazırladığı raporda, yaz saati uygulamasının etkilediği saatlerdeli elektirk tüketimini bir yıl önceki tüketim oranıyla gün gün karşılaştırdı. Çıkan sonuçlara göre, bir yılda elde edilen toplam tasarruf 1 milyon 300 bin megawaat saati aştı. Yani, tek zamanlı tarifelerde 540 milyon TL, üç zamanlı tarifeler için 801 milyon TL tasarruf sağlandı.

Yaz saati uygulamasında yıllık bilanço

ELEKTRİK TÜKETİMİ AZALDI

Raporda, kış aylarında iş dönüşünün karanlık saatlere denk gelmesiyle 17:00-22:00 saatleri aralığında aşırı elektrik tüketiminin olduğu belirtildi. Sürekli yaz saati uygulamasına geçilmesiyle havanın geç kararması sonucu bu saatlerdeki tüketimin de azaldığı ifade edildi. Uzmanların görüşü, bu nedenle gün içi piyasada fiyatların artışının da engellendiği yönünde.

Rapora göre, bu tasarruf ile akşam saatlerinde güç sisteminin hareket kabiliyeti önemli oranda yükselirken elektrik tüketiminin bir iki yıl içinde ulaşacağı seviye göz önüne alındığında, talebi karşılamak için yaklaşık 2 milyar dolarlık santral yatırımı zorunluluğunun da önüne geçilmiş olundu.

Yaz saati uygulamasında yıllık bilanço

ÖĞRENCİLERİN KARANLIKTA YOLA ÇIKMASI KONUSUNA DA YER VERİLDİ

Hazırlanan raporda sık sık şikayet edilen öğrencilerin sabah gün ağarmadan yola çıkması konusuna da yer verildi. Özellikle batıdaki büyük şehirlerde bu durumun önüne geçmek için okul başlangıç saatlerinde valilikler aracılığı ile düzenlemeye gidildiği, böylece sorunun çözüldüğü vurgulandı.

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